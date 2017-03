De favoriete Kempense plekken van Anna Luyten: “Ik mis de moerasgeur van de Nete”

Mol -

Journalist, docent, wetenschapper, filosoof en auteur. Het visitekaartje van Anna Luyten (53) oogt imposant. Zelf ziet ze het anders. “Kort samengevat komt het neer op schrijven, denken, doceren, doen en maken.” In veel van die hoedanigheden maakte ze van het buitenland haar tweede habitat, maar het is pas in en rond haar geboortedorp Mol dat ze écht thuiskomt. “Daar ruik ik weer de vertrouwde moerasgeur.” CittA nam Luyten bij de hand voor een wandeling langs memory lane.