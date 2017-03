Model met bizar syndroom maakt droom waar met fotoshoot

Caitin Stickels (29) is geen alledaags model. Ze lijdt aan het cat-eyesyndroom, een zeldzame aangeboren afwijking waardoor haar gezicht misvormd is en haar ogen er uitzien zoals die van een kat. Toch houden die beperkingen haar niet tegen. Zo poseerde ze onlangs nog voor V Magazine. Iets waar ze vooraf zelfs niet van durfde te dromen omdat ze dat als onmogelijk beschouwde.

Het minste wat je van Caitin Stickels kunt zeggen is dat ze een opvallende verschijning is. Ondanks haar genetische aandoening waardoor ze werd geboren met kattenogen en een hazenlip, stopt de Amerikaanse uit Seattle zich allesbehalve weg. Zo is haar lichaam bezaaid met tattoos en zijn haar lokken opvallend rood geverfd.

Die eigenheid wordt in het nieuwste nummer van V Magazine nog eens extra in de verf gezet door de bekende fotograaf Nick Knight. "Met Nick samenwerken was iets waar ik zelfs niet van durfde te dromen", vertelt ze. "In de plaats daarvan bewonderde ik die wereld vanop een afstand en probeerde ik mijzelf uit te drukken via mode, fotografie en kunst. Deze samenwerking is de mooiste wervelwind die me in mijn leven ooit is overkomen."

