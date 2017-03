Boonen-expo in schoenwinkel: gouden helm tussen maatjes 39 en 46

Mol - Schoenenverkoper en koersfanaat Jos Daems uit Mol is zot van Tom Boonen. In die mate zelfs dat hij een tentoonstelling over de Bom van Balen heeft opgezet. Dit gewoon in zijn in zijn schoenwinkel, waar je zo tussen de maatjes 39 en 46 allerlei Boonen-memorabilia kan vinden. Jos heeft enkele heel bijzondere stukken op de kop kunnen tikken, met als hoogtepunt de gouden helm die Boonen ooit won in de Tour van Qatar.

De schoenenverkoper is al jaren grote fan van Boonen en kent ook de ouders van de bijna ex-wielrenner persoonlijk. Jos is erg enthousiast over zijn tentoonstelling en nodigt zelfs een Arabische sjeik uit om een kijkje te komen nemen. Die leerde hij kennen toen hij Boonen volgde in de Tour van Qatar. Wie meer wil zien moet naar de schoenenwinkel van Jos Daems in Mol. De expo loopt tot 30 april.