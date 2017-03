Met platenfreak Jan De Smet naar expo Visual Vinyl: “Het gekraak van een vinylplaat heeft iets geruststellends”

Sint-Niklaas -

Deze maand is het precies vijftig jaar geleden dat de debuutelpee van The Velvet Underground uitkwam. De plaat geldt als een mijlpaal in de popmuziek, maar zo mogelijk nog bekender is de iconische bananenhoes die Andy Warhol ervoor ontwierp. Om dit jubileum te gedenken loopt in Sint-Niklaas momenteel de expo Visual Vinyl. CittA ging kijken met platenverzamelaar Jan De Smet.