“20 miljoen mensen bedreigd door zware ondervoeding”

Brussel -

Consortium 12-12 lanceert dinsdag een oproep ten voordele van de slachtoffers van hongersnood in Zuid-Soedan en dreigende hongersnood in Somalië, Jemen en Nigeria. “In totaal zijn 20 miljoen mensen vandaag bedreigd met zware ondervoeding. Volgens de Verenigde Naties is dit de ergste humanitaire crisis sinds 1945”, luidt het in een persbericht.