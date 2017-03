Antwerp-fan drinkt voor het eerst in dertien jaar weer een glas alcohol

Deurne - Julien De Ridder raakte al dertien jaar geen druppel alcohol meer aan, tot gisteren. Nadat Royal Antwerp FC zich afgelopen weekend tot kampioen kroonde, kwam hij in ‘Van Gils & Gasten’ zijn belofte na.

De 51-jarige De Ridder had dertien jaar geleden een wel een heel speciale weddenschap afgesloten. “Ik drink geen druppel alcohol meer tot het behoud in eerste klasse verzekerd is, of tot we opnieuw naar eerste klasse promoveren”, zei De Ridder die eerste januari. Enkele maanden later degradeerde Antwerp naar tweede klasse.

Sinds die dag dronk de Antwerp-fan geen alcohol meer, hij meed zelfs het dessert sabayon (omdat er wijn in zit). Maar met de winst van de Great Old afgelopen zaterdag op Roeselare en de daarbij horende promotie naar de hoogste voetbalklasse, kwam daar een eind aan.

In het praatprogramma ‘Van Gils & Gasten’, in het gezelschap van onder meer Luk ‘KAMPIOENEEUH’ Wyns, waagde hij zich aan een glas champagne/cava. Dat werd hem opgediend door Antwerp-spelers Geoffry Hairemans en Tuur Dierckx. Hoe dat eraan toe ging kan u in dit filmpje bekijken.

De Ridder betuigde ook nog zijn medeleven aan de familie en vrienden van de overleden Marc Steenackers, de algemeen directeur van Beerschot Wilrijk, die zondagochtend om het leven kwam.