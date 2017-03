Modelbouwers leggen riolen en straten aan in miniatuur: “Geloof me, ’s avonds zijn we kapot”

Twee ton aarde, een paar vrachtwagens en een graafmachine, en voor deze jongens zwaait de poort van de hemel open. Foto: A.M.G. Delen

Een hobbyclubje dat met miniatuurvrachtwagens en -bulldozers telegeleid wegen aanlegt en riolen steekt. Dat is momenteel dé publiekstrekker op land- en tuinbouwbeurzen. "Er staat altijd volk aan onze stand, en we komen gratis", zegt Michel Van Bosstraeten van de Antwerpse Modelbouw Grondwerken (AMG). Het lijkt kinderlijk, op het randje van kinderachtig. Tien volwassen mannen die met speelgoedcamions en -kranen een berg aarde veranderen in een bouwterrein. Uren aan een stuk zijn ze bezig. Soms zittend. ...