Deze vrouwen schamen zich voor hun uiterlijk. Kan 'Complex' hen helpen?

In het nieuwe programma 'Complex' op Vijf helpen Dorien Leyers en een team van plastisch chirurgen mensen die zich belemmerd voelen over hun uiterlijk. Ze hebben allemaal één complex over hun lichaam dat hen in de weg staat om een normaal leven te leiden.

Sarah (rechts op foto) is 25 en heeft sinds zes jaar last van een mannelijk haargroeipatroon. Daardoor is haar voorhoofd bijna volledig kaal en durft ze niet zonder haarband de deur uit. Voor Sarah, die een opleiding tot kapster volgden, is dat een vreselijk drama. Ook Jessica (28, links op de foto) heeft een complex. Ze heeft nauwelijks borsten en dat houdt haar tegen om een normaal leven te leiden. Niet alleen lijdt haar seksuele relatie met haar vriend Gregory er onder, ze durft ook niet gaan zwemmen met haar dochtertjes.

In het programma 'Complex' worden Sarah en Jessica geholpen door presentatrice Dorien Leyers en een team van plastisch chirurgen: Dr Fabrice Rogge, Dr Bart Decoopman, Dr Carl Van Waes en Dr Luc Van Doorn. Kunnen zij Sarah helpen met een haartransplantatie? En is een borstprothese de oplossing voor Jessica?

