Zo klinkt het orgel van de kathedraal: “Na 125 jaar is het nu eindelijk af”

Antwerpen -

De renovatie van het Schyvenorgel in de Antwerpse kathedraal zit in de laatste fase. Het orgel van Brusselaar Pierre Schyven klinkt nu zoals het hoort te klinken. Organist Peter Van de Velde: “Na de restauratie zijn de registers meer uitgesproken geworden qua karakter zodat je ook tot ontdekkingen komt. Op vrijdag 23 juni staat er een eerste, bijzonder concert gepland, in samenwerking met deFilharmonie.”