Restauratie orgel kathedraal bijna klaar: “5.800 pijpen, en soms werk ik twee uur aan één pijp”

Antwerpen -

Hoezo, het orgel nog niet klaar? Wie in de kathedraal naar boven kijkt, ziet het orgel in al zijn glorie staan. “Een orgel is als een ijsberg: wat je ziet, is maar 5% van de oppervlakte”, zegt Guido Schumacher (59). “Het is zo hoog als een huis, maar heeft ook evenveel kamers. Ja, de gevel is klaar, maar vanbinnen is er nog veel werk. Het orgel is voor 95% klaar.”