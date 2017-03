OCMW vergeet 89-jarige in busje: twee uur in pikdonkere garage

Alken - Een 89-jarige vrouw uit het Limburgse Alken is onlangs twee uur aan haar lot overgelaten in een pikdonkere garage nadat een OCMW-vrijwilliger vergeten was de vrouw thuis af te zetten. De man parkeerde zijn busje ondergronds en liet de tachtiger zonder het te beseffen achter.

“Moeder was volledig overstuur, maar maakt het nu weer goed. We verwijten de chauffeur niets. Alleen kunnen we niet begrijpen dat het zo veel moeite kostte om na 18.00 uur nog een OCMW-verantwoordelijke te vinden”,aldus de familie van de vrouw.