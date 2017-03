Appartement op Knokse dijk in jaar tijd 133.000 euro duurder

Brussel - Een appartement op de dijk van Knokke kostte in 2016 gemiddeld 820.900 euro. Wie in 2015 een optrekje zocht aan diezelfde dijk betaalde toen 687.592 euro: een verschil van 133.000 euro of bijna 20 procent. Dat blijkt uit cijfers van de Belgische notarissen.

De prijsstijging van de appartementen in Knokke is een gevolg van de hoge vraag. Knokke was vorig jaar de op één na meest populaire badplaats voor transacties, na Oostende. Knokke was in 2016 goed voor achttien procent van de vastgoedtransacties aan de kust.

“Erg opvallend in zo’n duur marktsegment”, aldus Bart van Opstal, woordvoerder van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. Het aantal transacties in Knokke steeg met een kwart. Een minderheid van die transacties gaat over appartementen op de dijk zelf.

De populariteit van Knoks vastgoed is ingegeven door de lage rentes op spaargeld, klinkt het bij de notarissen. Kapitaalkrachtige investeerders zien een appartement aan de dijk van Knokke als een belegging.

De forse prijsstijging komt er ook na enkele jaren van prijsdalingen, vooral in 2013 en 2014. Het niveau van het vastgoed aan de Belgische kust zit nu opnieuw op het niveau van 2012. “Het vastgoed op de Knokse dijk is erg volatiel, maar het volgt wel de algemene stijgende trend”, aldus van Opstal.