Bayern München oefent deze zomer tegen internationale topploegen en gaat daarvoor naar... China

Bayern München trekt deze zomer van 16 tot 28 juli op zomertoer naar China en Singapore en speelt in Azië vriendschappelijke duels tegen Arsenal, AC Milan, Chelsea en Inter Milaan. Dat maakte de Duitse Rekordmeister dinsdag bekend op de clubwebsite.

Op de ‘Audi Summer Tour 2017’ nemen de spelers van coach Carlo Ancelotti het op 19 juli in Shanghai op tegen Arsenal. Drie dagen later (22/07) wacht in Shenzhen AC Milan, op 25 en 27 juli oefent Bayern op de International Champions Cup tegen respectievelijk Chelsea en Inter.

Ook in 2012 en 2015 trok de Duitse topclub naar Azië voor een zomertoer, vorig jaar speelden ze enkele oefenwedstrijden op Amerikaanse bodem.

In de Duitse Bundesliga is Bayern opnieuw goed op weg naar de landstitel. Na 24 speeldagen heeft de Rekordmeister al tien punten voorsprong op eerste achtervolger Leipzig.