Vier jaar samen, maar zo houdt zangeres Lindsay het spannend

In een interview met het weekblad Story praat zangeres Lindsay (38) openhartig over haar kinderwens en over haar partner Kris, die al vier jaar haar steun en toeverlaat is.

“Soms vraag ik me inderdaad af waarom ik niet zwanger raak”, vertelt ze in het interview. “Het verlangen is groot, maar je kunt een zwangerschap nu eenmaal niet afdwingen.”

Op de vraag of ze ooit zelf een draagmoeder zou overwegen, kan ze niet echt antwoorden. “Daar ben ik nog niet uit. Ik wil echt wel eerst alles proberen voor ik aan adoptie of draagmoederschap begin.”

Slaapkamer

Het gaat er iets luchtiger aan toe wanneer de slaapkamer als onderwerp wordt aangesneden. Kris en Lindsay zijn al vier jaar samen, maar hebben zo hun trucjes om de spanning erin te houden. “Ik heb geleerd om tijdig aan de alarmbel te trekken. Daarom trek ik voor Kris regelmatig een pikant lingeriesetje aan - of zetten we de dvd van ‘Vijftig Tinten Grijs’ op.”

De film zorgt duidelijk voor inspiratie bij het koppel. “Het hoeft voor mij wel niet extreem te worden. Maar het is leuk om nieuwe dingen te testen. En ja, wie weet is dat dan met een paar handboeien of zo.”