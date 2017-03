Ex-Chelseaster Essien gaat in... Indonesië aan de slag

De Ghanese ex-international Michael Essien heeft een nieuwe uitdaging gevonden. De voormalige middenvelder van onder meer Chelsea, Real Madrid en AC Milan gaat in de Indonesische competitie aan de slag bij Persib Bandung. Dat maakte de club dinsdag zelf bekend.

De intussen 34-jarige Essien, goed voor 58 interlands bij de Ghanese nationale ploeg, is een van de weinige (ex-) topspelers die naar de Indonesische competitie trekt. In de jaren ‘90 deden onder andere de Kameroener Roger Milla en de Argentijn Mario Kempes hem dat voor.

Volgens Persib Bandung zal Essien met zijn komst de waarde van de Indonesische competitie verhogen.