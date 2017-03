Nieuwe actie met ‘slotmachine’ van Carrefour zet kwaad bloed bij Kansspelcommissie

De Kansspelcommissie is not amused met de nieuwste actie van Carrefour. Per aankoop van 25 euro krijg je daar momenteel een jeton die je aan de uitgang in een slotmachine kan steken. Met wat geluk levert die je zelfs een auto op. Illegaal, oordeelt de Kansspelcommissie en start een onderzoek. “Net omdat die jackpots zo verslavend zijn, zijn ze enkel nog in casino’s toegelaten.”

Ze staan te blinken aan de uitgang van elke Carrefour Hypermarkt in Vlaanderen: twee reuzegrote slotmachines. “Yes!” Alweer een klant die met zijn jeton die hij aan de kassa kreeg, een kortingsbon of EuroMillions-biljet gewonnen heeft. En er zitten ook honderd tv’s en vijf Renault Clio’s in de prijzenpot.

Maar terwijl de klanten lustig aan de hendel trekken, reageren antigokorganisaties geërgerd op de actie. “Sinds 1992 zijn die gokmachines bijna overal verboden in ons land, net omdat ze zo verslavend zijn”, zegt Marijs Geirnaert van de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD). “Ze zijn enkel nog toegelaten in casino’s, en daar kan je pas vanaf je 21ste binnen.”

Politie naar winkels

Ook de Kansspelcommissie is niet opgezet met de gokmachines in de Carrefour. Ze stuurt deze week de gerechtelijke politie naar de hypermarkten, om de slots te inspecteren. “Als het échte eenarmige bandieten blijken, dan worden pv’s opgesteld en de machines mogelijk in beslag genomen. Voor zover wij weten, heeft Carrefour geen vergunning gekregen.”

Vergunning

"Dat gokverslaafden nu gewoon voldoende inkopen moeten doen bij Carrefour om op een eenarmige bandiet te spelen, is niet correct." Carrefour zegt een vergunning te hebben van het Ontwikkelingscomité van de Belgische Sport, een afdeling van het Olympisch Comité die fondsen werft voor sportactiviteiten. "Dit is een tombola en we zijn niet de eerste die zoiets organiseert", reageert Carrefour-woordvoerder Baptiste van Outryve aan Belga.

Hij wijst erop dat de actie een goed doel steunt en onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder staat. Carrefour lijkt het optreden van de Kansspelcommissie niet te smaken. "We vinden het wat vreemd dat ze hierover met journalisten spreken in plaats van met ons. Mochten ze vragen hebben, mogen ze contact met ons opnemen en dan zullen we transparant alle uitleg verschaffen. We staan stevig in onze schoenen", aldus nog de woordvoerder.