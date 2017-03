Hulporganisaties in Haïti krijgen oplawaai in ‘Reizen Waes’: “Het meeste geschonken geld gaat naar salarissen”

Het bezoek van Reizen Waes aan Haïti leverde de ngo’s een fikse koude douche op. “70% van het geschonken geld gaat naar salarissen van hun expat-werknemers. En je hebt ook de corruptie hier”, zei een lokale gids voor de camera. Tom Waes zond het uit, al is hij zelf ambassadeur voor zo’n ngo, met name Unicef.

In 2010 werd Haïti getroffen door een zware aardbeving. In België werd toen meer dan 25 miljoen euro ingezameld voor hulporganisaties die in het land actief zijn, maar na de uitzending van Reizen Waes