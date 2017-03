David Goffin vlot naar achtste finale in Indian Wells: "Wedstrijd per wedstrijd"

David Goffin (ATP 12), het elfde reekshoofd, heeft zich maandag geplaatst voor de achtste finales van het ATP-toernooi in het Amerikaanse Indian Wells. Hij versloeg in de derde ronde de Spanjaard Albert Ramos-Vinolas (ATP 24) met 7-6 (7/3) en 6-4.

In hun eerste onderlinge ontmoeting op het ATP-circuit had de Belgische nummer één het niet onder de markt tegen de taaie Spanjaard. "Het was niet makkelijk, zeker niet tegen een speler als Albert", klonk het achteraf bij Goffin. "Hij mist nooit en je moet altijd zelf je punten gaan zoeken. Ik speelde een goede tiebreak en kon het daarna met een late tweede break in de tweede set afmaken".

Vorig jaar bereikte Goffin de halve finales in Indian Wells, hij heeft dus een pak punten te verdedigen op het Masters 1000-toernooi. Nu wacht in de achtste finales Pablo Cuevas (ATP 30), tegen wie Goffin nooit eerder speelde. De als 27e geplaatste Uruguayaan was net als Goffin vrijgesteld in de eerste ronde en versloeg in de tweede ronde de Slovaak Martin Klizan (ATP 66). Hij nam in de derde ronde de maat van de Italiaan Fabio Fognini, het werd 6-1 en 6-4. Cuevas, geboren in Argentinië, heeft net nog voor de derde keer in drie jaar het ATP-graveltoernooi van Sao Paulo gewonnen

Klopt Goffin ook Cuevas, wacht een ronde later de Servische qualifier Dusan Lajovic (ATP 106) of de Spanjaard Pablo Carreno Busta (ATP 23), op papier dus zeker een haalbare kaart. In de tabelhelft van de 26-jarige Luikenaar sneuvelden eerder immers al onder andere Andy Murray (ATP 1) en Jo-Wilfried Tsonga (ATP 8), de weg naar de halve finales ligt behoorlijk open. "Dit is een groot toernooi, en het is ook een van de doelstellingen van mijn seizoen. Uiteraard wil ik ver doorstoten, vorig jaar deed ik het hier ook al goed, maar ik bekijk het wedstrijd per wedstrijd. Ik won hier nu twee wedstrijden en wil die goede lijn doortrekken", meldde Goffin nog.