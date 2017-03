Feest voor Antwerp-supporters op Grote Markt nog geen zekerheid

Antwerpen - Na het behalen van de promotie naar de Jupiler Pro League, afgelopen zaterdag, dromen de supporters van R. Antwerp FC ervan om hun succes binnenkort opnieuw uitbundig te vieren. Het liefst op de Antwerpse Grote Markt.

Voorlopig bestaat er nog geen duidelijkheid of en wanneer er een viering plaatsvindt. Al is de kans dat de spelers en het bestuur van de Great Old op de het stadhuis worden ontvangen groot. Dat is een traditie van jaren bij het behalen van titels of bekers.

“Afspreken met club”

“We gaan binnenkort met de club rond de tafel zitten om afspraken te maken over een viering. We zullen op zoek gaan naar een geschikte datum en in overleg met onder meer de politie bekijken op welke manier de supporters daarbij kunnen betrokken worden”, zegt de woordvoerder van de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA), Johan Vermant.

Het vermoeden is dat dit gesprek pas over een aantal dagen plaatsvindt. “Ik kan me voorstellen dat de mensen van Antwerp nog aan het nagenieten zijn van hun overwinning. Als dat achter de rug is, praten we verder.”

Hoogstwaarschijnlijk dient ook KFCO Beerschot Wilrijk zich over enkele weken aan met een vierde titel op rij. De spelers en het bestuur van de Kielse club werden vorig jaar op het stadhuis ontvangen na hun derde titel. De supporters bouwden hun feestje in het eigen Olympisch Stadion. Die beslissing werd toen genomen op advies van de politie.