Laatste wens van brandweercommandant: luchthaven schenkt brandweerwagen aan Slovaaks korps

Schoten - De luchthaven van Deurne heeft een brandweerwagen geschonken aan het korps van het Slovaakse dorpje Sucha Hora. Het was de laatste wens van de Schotense brandweercommandant Louis Antonissen.

Brandweerwagen B005, bouwjaar 1975, werd maandag op de luchthaven van Deurne overhandigd aan leden van het brandweerkorps van het Slovaakse dorpje Sucha Hora. Sinds 2012 deed de brandweerwagen dienst op de luchthaven. De luchthaven kocht de wagen over van de gemeente Schoten, waar de wagen al 25 dienstjaren op de teller had staan.

Vriendschap

Het was de laatste wens van de Schotense brandweercommandant Louis Antonissen om brandweerwagen B005 aan het Slovaakse dorpje te schenken. Antonissen reisde 25 jaar geleden naar Slovakije waar hij Miro Siky Nova ontmoette, een brandweerman uit Sucha Hora. Er ontstond een hechte vriendschap tussen de twee en Antonissen maakte er een vaste gewoonte van om een paar keer per jaar naar Slovakije te reizen om tweedehands brandweermateriaal en uniformen te overhandigen aan zijn Slovaakse vrienden. Die traditie wordt ondertussen verdergezet door de zoon van de Schotense brandweercommandant, Paul Antonissen, die postoverste is bij de brandweer op de luchthaven van Deurne.

Het was ook die laatste zijn idee om de brandweerwagen aan het dorp te schenken en het was Miro Siky Nova zelf die maandag aanwezig was om hem in ontvangst te nemen.

“Het was een erg speciaal moment”, zegt Paul Antonissen. “Vooral om dat dit ook de eerste wagen was die mijn vader als commandant destijds voor het Schotense korps had aangekocht. Toen vorig jaar beslist werd om deze wagen te vervangen op de luchthaven, ben ik meteen naar de directie gestapt en nog geen twee dagen later kreeg ik groen licht. Het is fantastisch dat we dit nog voor mijn vader kunnen doen. En het Slovaakse korps is er erg blij mee, want die rijden ginder nog steeds rond met oude wrakken uit de tijd van de Russen.”