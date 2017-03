Albert Heijn op Kiel verkocht aan Tanger, vestiging Turnhout overgenomen door Lidl

Op een bijzondere ondernemingsraad van Albert Heijn werd gisteren aangekondigd dat het filiaal op het Antwerpse Kiel overgekocht wordt door Tanger. De vestiging in Turnhout wordt overgenomen door Lidl.

Een van de voorwaarden die vorig jaar gesteld werden door de Belgische Mededingingsautoriteit voor de fusie tussen Ahold (Albert Heijn) en Delhaize was de verkoop van dertien winkels. Voor acht Albert Heijns, vijf Delhaize-franchisewinkels en een aantal nog niet geopende winkels moest een oplossing worden gezocht.

Meer dan een jaar later werd een koper gevonden voor de helft van de Albert Heijnvestigingen. Lidl neemt drie Albert Heijnfilialen over – een daarvan is de winkel in Turnhout. De overname zou op 1 mei gebeuren. Tanger, een Nederlandse keten die halalproducten verkoopt, neemt de Albert Heijn op het Antwerpse Kiel op 1 juni over en koopt ook een Proxy Delhaize.

“Onzekerheid deels weg”

Volgens secretaris Erik Dirkx van de socialistische vakbond BBTK wordt het personeel mee overgenomen. “Voor het tijdelijke en interimpersoneel zal het nog bekeken moeten worden of men dat wil overnemen of niet. Het is goed dat deze stap is gezet voor de betrokken winkels. Al komen er nu nieuwe vragen bij. In Turnhout klinkt het bijvoorbeeld dat er al een Lidl is.”

Ook Thomas Vanbiervliet van de liberale vakbond ALCVB is optimistisch. “We zijn tevreden dat er voor de vier Albert Heijnwinkels een einde komt aan een stuk onzekerheid. De mensen weten nu tenminste waar ze aan toe zijn.”

Voor de vier nog niet verkochte Albert Heijnwinkels, waaronder die op de Groenplaats, hopen de bonden dat er snel duidelijkheid komt.