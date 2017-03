Dieven aan de haal met kluis van Zeezicht

Willebroek - Dieven hebben het voorbije weekend toegeslagen bij restaurant-brasserie Zeezicht in Klein-Willebroek. De daders hebben een kluis gestolen waarin onder meer de dagontvangsten zaten.

Een driekoppige dievenbende sloeg in de nacht van zaterdag op zondag toe in het bekende restaurant Zeezicht aan het Sasplein. “Ze hebben hun inbraak goed voorbereid. Vooraleer ze toesloegen, hebben ze de camera’s die buiten hingen allemaal gedraaid opdat er niet veel kon gefilmd worden. Ze hebben hun slag goed voorbereid”, zegt zaakvoerster Annick De Wit. “Ze hebben eerst geprobeerd om de zaak via de achterzijde binnen te dringen. Toen dat niet lukte, hebben ze aan de voorzijde van de zaak een raam geforceerd met een koevoet.”

Vermoedelijk is één dader op zoek gegaan naar de kluis. “Die man is naar boven gelopen en heeft de kluis uit mijn bureau uitgebroken. Dan is hij met zijn kompanen weggelopen. Voor de rest is er niets verdwenen. Alles wijst erop dat de inbrekers razendsnel te werk zijn gegaan. Alles samen duurde de kraak drie minuten.”

Hoewel de camera’s gedraaid waren, registreerde één ervan toch de dieven toen ze de vlucht namen. “Daarop is te zien dat ze motorhelmen droegen om hun gezicht onherkenbaar te maken. Of ze ook met een motorfiets naar Klein-Willebroek zijn afgezakt, is niet duidelijk. Het kan best zijn dat ze in de buurt een auto hadden staan en dat ze de motorhelmen alleen gebruikten om niet herkend te worden.”

Luttele ogenblikken nadat het trio de vlucht had genomen, kwam er een fietser voorbij. Dat is op de bewakingsbeelden te zien. “Die kwam uit de richting van de Rupeldijk en dat was de richting die de dieven uitliepen. Het kan bijna niet anders dan dat die persoon de drie inbrekers moet gekruist hebben. Het zou heel tof zijn moest hij naar de politie of naar ons stappen. Misschien kan hij ons wel belangrijke informatie geven.”