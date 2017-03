Dit onthou je uit de zesde aflevering van ‘De Mol’: een weergaloze saboteur

Een nieuwe week, een nieuwe episode in de zoektocht naar ‘De Mol’. In de zesde aflevering van het populaire Vier-programma was De Mol gewiekster dan ooit en knabbelde hij of zij steeds meer geld uit de pot. Het lijkt moeilijker dan ooit om de saboteur te ontrafelen, maar één ding is zeker: deze Mol heeft de teugels strak in handen.

Voor de eerste opdracht moeten de vijf deelnemers hun bagage weten te recupereren. Hun bezittingen liggen echter op de bodem van de oceaan. Om de juiste bagage te weten te komen moeten ze echter in een luchtbel hun kaartje waarop de voor ieder persoonlijke vlag van Zuid-Afrika staat bekijken. Extra moeilijk: de woorden die de kleur aanduiden, staan zelf in een andere kleur dan vermeld. Perfect voer als de groep dus goed samenwerkt en mag op zich geen problemen vormen. Wanneer de deelnemers de juiste kleuren van de Zuid-Afrikaanse vlag raden, kunnen ze hun eventuele prijs wel opdrijven van 2.000 naar 4.000 euro.

Video: VIER

Robin neemt het voortouw en dit mag nochtans geen probleem zijn. Toch gaat Robin (al dan niet bewust, toch wel heel vreemd dat hij een witte kleur in het midden van de vlag ziet) flagrant de mist in en krijgt hij de toorn van Davey over zich heen. Vervolgens is het tijd voor de duik. Ondanks een te begrijpen paniekaanval van Annelies, herstelt Robin zich met een toptijd om zijn vlag te memoriseren. Iedereen kan zijn bagage echter recupereren, maar toch zat hier meer in. Opvallend: Davey kan zijn gezaag niet onderdrukken, probeert Sam van de wijs te brengen na zijn duik, gaat voor Eline het water in hoewel die laatste als tweede wilde en onderstreept het feit dat Robin later zijn mond niet kan houden tijdens de memorisatie.

Bij opdracht 2 staan de kandidaten opnieuw voor een beproeving van de groep, al staan de kandidaten er geïsoleerd voor. Eerst moeten ze allen apart vier vragen beantwoorden door een kaartje te kiezen met het juiste antwoord op en vervolgens met hun hartslag het antwoord te benaderen. Annelies komt er uit als de meest verdachte persoon. De stelling van Pythagoras lijkt dagelijkse koek voor een leerkrachte, maar toch moet ze het antwoord schuldig blijven en gokt ze erop los. De quote ‘Ah, dát is de stelling van Pythagoras’ zegt alles.

De opdracht is hiermee nog niet voltooid. De kandidaten moeten de 1.400 euro die ze bijeen geschaard hebben verdedigen. Dit doen ze door in een donkere kamer in dezelfde ruimte met ‘De Mol’ vastgeketend aan een tafel te zitten. Om de minuut wordt hun hartslag gemeten voor een tijdspanne van drie minuten. Gaan ze over hun vooropgestelde hartslag, gaat er 200 uit de pot naar de saboteur. Nadat elke deelnemer is gepasseerd vallen er enkele dingen op te merken: Robin stopt niet met praten wat zo al voor een hogere hartslag zorgt maar verliest maar 200 euro, Davey kan bij minuut 2 verdomd goed zijn hartslag laten zakken en Eline maakt zichzelf minder verdacht door er als laatste persoon aan te beginnen en maar 400 euro kan verliezen, wat ze ook doet. ‘De Mol’, wie het ook is, heeft hier wederom uitstekend werk verricht.

Tijd voor de eliminatie? Toch niet, die wordt verplaatst naar de volgende ochtend. Hoewel de kandidaten wel een vragenlijst hebben moeten invullen, krijgen ze toch nog een nieuwe opdracht voor de kiezen.

Video: VIER

Tijdens de nacht moeten ze 90 kilometer in vier uur afleggen met een caravan, maar minstens twee kandidaten moeten gedurende de tocht in de caravan slapen en mogen maximum tien minuten wakker zijn. Dat er in de eerdere vragenlijst de vraag wordt gesteld wie er in de caravan overnacht, maakt het nog moeilijker om te vissen achter mogelijke hints terwijl manipulatie vrij spel krijgt. Ondanks het moeilijke inschatten valt het toch op dat Annelies Robin op andere gedachten brengt wanneer hij wil wisselen en dat Robin Annelies wel heel weinig tijd geeft om in slaap te sukkelen. En zat Eline ook niet vooraan in de wagen toen die beslissing werd genomen?

Video: VIER

Bye bye junior. De jongste van de bende, Sam, moet ‘De Mol’ verlaten. Zo zijn de bordjes tussen man en vrouw weer in evenwicht. Robin, Davey, Annelies en Eline blijven over.

En de mol is… ontzettend moeilijk te voorspellen, al lijkt het zeker niet Annelies te zijn door haar nadrukkelijke fouten die net iets te opvallend ogen. Neen, deze mol is geslepener dan ooit. Hoewel Robin en Davey bij zo goed als elke kemel betrokken zijn, is er toch altijd eentje aan het front bij dergelijke beslissingen die weet wanneer ze toe moet slaan… of net niet. Eline valt op in haar onopvallendheid en heeft de teugels strak in handen. Een volbloed ijskoningin.