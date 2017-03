‘De was en de plas’ in Blind Getrouwd: de koppels gaan samenwonen

Voor de koppels komt het echte leven stilaan weer op gang. Iedereen moet opnieuw aan het werk en dat betekent dat ze hun drukke agenda’s op elkaar moeten afstemmen. “Het samenwonen is toch de grootste stap om de reality check te ondergaan”, vat Nicolas perfect samen.

Nicolas en Evelien hebben allebei nog nooit samengewoond. Voor hen is het dus een razend spannende stap. Meteen wordt echter duidelijk dat Nicolas weinig ervaring heeft met het runnen van een huishouden.

“Hoe ik vroeger het huishouden deed?”, zegt Nicolas. “De afwas bleef een maand staan en dan deed ik hem. Na een jaar dacht ik “dat is misschien toch niet zo goed” en dan heb ik een wasmachine gekocht. Mijn was deed ik naar ons ma en koken deed ik niet, want ik warmde iets op.”

Gelukkig is Evelien bereid om hem de kneepjes van het vak te leren. Zij lijkt bovendien al wat warmer te lopen voor het fysieke contact van haar echtgenoot. In de vorige afleveringen was dat nog een struikelpunt, maar nu lijkt er toch een beetje schot in de zaak te zitten.

Nicolas’ moeder is alvast dolgelukkig dat het zo goed klikt tussen de twee. Zij ziet haar kansen om eindelijk oma te worden zienderogen stijgen.

Foto: Blind Getrouwd

Nick en Veerle kijken allebei erg uit naar het samenwonen. “Dit is echt ons ding nu”, zegt Veerle. “We kunnen ons appartement samen inrichten. Nu kan het écht beginnen.”

Een toekomst met Nick ziet ze intussen steeds beter zitten. Bij experte Sybille vertelt ze zelfs dat het niet beter zou kunnen gaan. Toch geeft ze ook toe dat de schrik om opnieuw gekwetst te worden alsmaar groter wordt. Net daarom denkt Veerle dat ze soms met de voetjes op de grond moet blijven omdat het tij wel eens zou kunnen keren.

Foto: Blind Getrouwd

Terwijl Tine zich absoluut geen zorgen maakt over het samenwonen, heeft Ben toch wel wat schrik voor het onbekende.

“Ik ben bang om samen te wonen, want ik heb dat nog nooit in mijn leven gedaan”, klinkt het. “Ik heb gewoon schrik dat ik soms niet zou weten hoe ik me moet gedragen of hoe ik compromissen moet sluiten. Schrik voor het onbekende, denk ik. Hoe gaat dat zijn? Hoe gaat dat voelen? Hoe gaat alles gaan?”

De twee werken bovendien hard om uit de friend zone te geraken. Een avondje uit, met een cadeautje thuiskomen, de tips van expert Alexander Witpas in de praktijk omzetten... Het koppel smijt zich helemaal. “We moeten proberen, we moeten die kansen grijpen. En daar hebben we nog drie weken voor of misschien langer. Dus ik wil dat zeker niet opgeven. Ik wil er alles aan doen om het toch te doen slagen”, aldus Tine.

Foto: Blind Getrouwd

Bij Sally en Mathias blijft het een beetje sudderen. Het koppel moet vooral opletten om niet de nieuwe Daisy en Geert uit seizoen 1 te worden. Zij vervielen al snel in een saaie routine van gezellig samen op de sofa naar Familie kijken.

In hun nieuw appartement heeft alles een plaatsje gekregen. Maar nu moeten ze de ander ook nog een plaats leren geven in hun leven. En dat betekent ook de agenda’s samen puzzelen om zowel met z’n twee tijd door te brengen na het werk, als met hun eigen vriendenkring.

Foto: Blind Getrouwd

