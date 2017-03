Het nieuwe plan van de NMBS: meer treinen, kortere reistijden en een charmeoffensief

Tot tien minuten minder lang op de trein zitten. Dat is de grootste belofte waarop u Sophie Dutordoir (54), de nieuwe spoorbaas van de NMBS, straks mag afrekenen. De CEO, amper een week officieel in dienst, pakt uit met een plan dat de reistijd van een hoop treinen verkort met 3%. Vanaf december wil ze die kortere reistijd invoeren op de honderd belangrijkste verbindingen in ons land. En in het weekend moet de NMBS shoppers en studenten beter bedienen.