Zo ziet het Brits kampioenschap Zwerkbal eruit: “Georganiseerde chaos”

In het Engelse Staffordshire werd afgelopen weekend de vierde editie van het Brits Kampioenschap Zwerkbal gehouden. 32 teams uit het heel Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales) namen deel.

Zwerkbal is een sport die werd uitgevonden door J.K. Rowling, de schrijfster van de beroemde Harry Potter-boeken. Daarin spelen telkens twee teams van tovenaarsleerlingen tegen elkaar en proberen ze de meeste goals te maken.

Zowel in de boekversie als in het echt stopt het spel automatisch als de “snaai” wordt gevat, al is dat in het echt een speler die een tennisbal meedraagt. Ook de bezems verschillen aanzienlijk tussen de versie van Rowling en het spel in het echte leven