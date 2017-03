900.000 euro boete gevorderd tegen familie Wickmayer

Tennisster ­Yanina Wickmayer, haar vader Marc en de vennootschap De Biesthoeve hangt een boete van 900.000 euro boven het hoofd, op verdenking van bouwinbreuken bij aanpassingen aan het landhuis De Biesthoeve in Diest.

In 2013 kreeg vader Wick­mayer een stakings­bevel voor vermeende uitbreidingen. Er volgde een regularisatieaanvraag, maar die werd geweigerd na negatief advies.

Bij monde van hun advocaten voeren de Wickmayers in de Leuvense strafrechtbank procedurefouten aan. Maar de dienst Stedenbouw houdt voet bij stuk en wil dat de uitbreidingen (deels) ongedaan worden gemaakt, op straffe van een dwangsom van 150 euro per dag per persoon. Vonnis verwacht op 10 april.

(atb)