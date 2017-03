Mechelen - De jonge ondernemers achter de Mechelse vzw Yes Events laten dit jaar zeker zestig kinderen uit kansarme gezinnen gratis deelnemen aan hun sportkampen. ‘Young charity’ dopen ze het project.

Een kamp waarbij kinderen zich kunnen uitleven met skaten of steppen, een kamp om je dansmoves te oefenen of een avonturenkamp voor echte waaghalzen. Bij de Yes Sportkampen zijn er mogelijkheden te over. ...