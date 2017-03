Lierse op zoek naar nieuwe coach, Van Meir opnieuw aan de kant geschoven

Maged Samy gaat op zoek naar nieuwe coach voor Lierse. Dat heeft hij in gesprekken met verschillende spelers gezegd. Wat er met huidige Eric Van Meir gebeurt, is nog onduidelijk. Voorlopig blijft hij de trainingen en voorbereiding op Play-off 2 leiden. Wellicht krijgt hij een andere functie bij de Pallieters, maar het is nog niet zeker dat Eric Van Meir daarop ingaat.