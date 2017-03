Baskische politie geeft Antwerpse collega’s tips over terreurbestrijding

Antwerpen - Antwerps burgemeester Bart De Wever en korpschef Serge Muyters ontvingen maandag een delegatie van de Baskische politie. De ontmoeting gebeurde in het kader een samenwerkingsakkoord tussen de beide politiekorpsen. Antwerpen is benieuwd naar de aanpak tegen radicalisme en terreur door de Baskische politie. De Baskische politie toont dan weer interesse in de Antwerpse snelleresponsteams (SRT’s).

Het samenwerkingsakkoord tussen de Antwerpse en Baskische politiekorpsen werd op het Antwerpse stadhuis ondertekend in aanwezigheid van vicepremier en Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). De samenwerking zal zich vertalen in het uitwisselen van ‘best practices’ (efficiënte werkmethodes) en expertise en in het elkaar bijstaan in de aanpak van lokale problematieken.

Strijd tegen terreur

De Baskische politie, Ertzaintza, heeft heel wat ervaring opgebouwd in het bestrijden van radicalisme en terreur in eigen land. De Antwerpse politiekorps en vooral haar gespecialiseerde diensten willen hiervan leren. Ook Ertzaintza wilt leren van Lokale Politie Antwerpen. Zo uitte de Baskische politie begin 2016 na een eerder bezoek reeds haar interesse in de Antwerpse snelleresponsteams (SRT’s). De Baskische delegatie voerde maandag een aantal besprekingen en kreeg ook een aantal demonstraties van de arrestatie-eenheden.

Internationale samenwerking groeit

Naar analogie met het Memorandum Of Understanding (MOU) met de New Yorkse politie (NYPD) investeert de stad en de politie van Antwerpen verder in samenwerkingsverbanden met (inter)nationale partners en buitenlandse politiediensten.