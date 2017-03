De Wever verbiedt bijeenkomst van Turkse Grijze Wolven in Berchem

Berchem - Antwerps burgemeester Bart De Wever geeft geen toestemming voor een bijeenkomst van de Turkse Grijze Wolven in Berchem. Dat heeft hij beslist na overleg met de politie.

“De lokale politie heeft een analyse gemaakt en is tot de vaststelling gekomen dat de bijeenkomst wel degelijk een gevaar voor de openbare orde zou kunnen betekenen, gezien de incidenten die er zijn gebeurd na de couppoging in Turkije en de recente gebeurtenis in Nederland”, zegt De Wever aan onze redactie.

De Grijze Wolven is een aan de rechts-nationalistische partij MHP gelinkte beweging die Turken in ons land wil oproepen om vóór de door de Turkse president Erdogan geplande grondwetswijziging te stemmen.

Foto: rr

Eerder besliste het stadsbestuur van Antwerpen ook al dat een toespraak van dezelfde MHP-politicus bij Turksport op Antwerpen-Linkeroever niet kon plaatsvinden, aangezien de locatie een stedelijk sportterrein betrof.