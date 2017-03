Minnaar van prinses Diana doorbreekt stilzwijgen: is hij de vader van prins Harry?

James Hewitt, de ex-militair met wie prinses Diana een buitenechtelijke relatie had toen ze getrouwd was met prins Charles, heeft een zeldzaam interview gegeven aan de Australische zender Channel Seven. Daarin werd hem onder meer gevraagd of hij de biologische vader van prins Harry is.

Hewitt begon een geheime relatie met Diana in 1986. Twee jaar nà de geboorde van Harry, maar dat weerhield de Britse media niet om geregeld te speculeren over het vaderschap van de kleine roodharige prins. Dat Hewitt in die periode ook rood haar had, was mooi meegenomen.

Channel Seven interviewde Hewitt afgelopen weekend naar aanleiding van de twintigste verjaardag van de dood van prinses Diana. Op de vraag of hij de vader van prins Harry was, antwoordde hij kort: “Nee, ik ben het niet”. Ook dat de roddel zo hardnekkig bleef aanslepen, kan hij verklaren: “Het verkoopt kranten. Het is erger voor hem dan voor mij, de arme jongen.”

Hewitt verdedigt in het interview ook zijn relatie met prinses Diana, die begon in dezelfde periode waarin Charles scharrelde met zijn huidige echtgenote Camilla Parker-Bowles. “Het was heel gemakkijk om verliefd te worden op haar”. Ik heb er geen spijt van”, zegt hij. “Al vind het soms wel spijtig wat het heeft veroorzaakt.”