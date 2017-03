Populaire mamablogster heeft een aankondiging die niemand zag aankomen

De populaire Amerikaanse blogster Jill Smokler postte op Facebook een opvallend bericht waarin ze aankondigde te gaan scheiden van haar man Jeff met wie ze al 17 jaar was getrouwd. De reden? Jeff blijkt op mannen te vallen. In plaats van zich daardoor gekwetst te voelen, deelde ze net een liefdevolle boodschap die op heel likes, maar ook heel wat verraste reacties, kon rekenen.

Jill Smokler is onder de naam Scary Mommy een populaire blogster die verhalen deelt over de opvoeding van haar drie kinderen en er zelfs boeken over schreef. Ze geeft haar volgers regelmatig een inkijk in haar privéleven en dus kwam ook haar man Jeff soms aan bod. Omdat het ongetwijfeld invloed zal hebben op haar verhalen, maakte Jill dan ook meteen via Facebook het nieuws wereldkundig dat zij en haar man zullen scheiden.

Verrassing van formaat

Het meest opvallende was niet dat ze na 17 jaar huwelijk alsnog uit elkaar gaan, maar wel dat Jeff eigenlijk homoseksueel is. Van een verrassing van formaat gesproken. Toch lijkt Jill dan ook veel begrip voor op te brengen. In de liefdevolle boodschap deed ze haar verhaal uit de doeken. "Gisteren hebben Jeff en ik aan de kinderen verteld dat we uit elkaar gaan, na meer dan 17 jaar huwelijk en 23 jaar partnerschap. We hebben hen meteen ook verteld dat de reden daarvoor is dat Jeff eigenlijk homo is. Zonder al te veel in details te willen treden, is dit een realiteit waarmee we jarenlang werden geconfronteerd. Onze diepe liefde voor elkaar hielp ons telkens door de moeilijke tijden die onze steeds verder van elkaar verwijderende seksualiteit veroorzaakte."

Toegewijd als ouder

"We hebben meer dan de helft van onze levens onafscheidelijk doorgebracht en we zijn heel trots op het leven en het gezin dat we hebben opgebouwd. We zijn ware partners en vrienden en een fantastisch team. En hoewel we niet langer van elkaar houden zoals een man en vrouw dat doen, blijven we toegewijd aan onze taak als ouders. Het is dan ook onze grootste hoop dat onze kinderen opgroeien tot empatische, liefdevolle en openminded personen die verschillen leren te omarmen en respect tonen voor en appreciëren wat ook anderen anders maakt. Liefde is liefde is liefde..."