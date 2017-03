Stikstofdioxide vrijgekomen bij Agfa-Gevaert: rampenfase snel afgeblazen

Mortsel - Op site 1 van beeldvormingsbedrijf Agfa-Gevaert in Lieven Gevaertstraat in Mortsel is maandagmiddag een gaswolk van stikstofdioxide ontsnapt. Er vielen geen gewonden. De gemeentelijke fase van het rampenplan werd uit voorzorg afgekondigd, maar ook al snel weer afgeblazen.

Rond 11.30 uur kwam een wolk stikstofoxide vrij in de lucht. De stad Mortsel kondigde uit voorzorg de gemeentelijke fase van het rampenplan af en aan omwonenden werd uit voorzorg gevraagd om ramen en deuren dicht te houden.

Metingen bevestigden minder dan een uur later dat de concentratie stikstofoxide (dat in de lucht stikstofdioxide wordt) nooit problematisch was voor de omwonenden. Rond 12.20 uur mochten de ramen en deuren weer open en werd de rampenfase afgeblazen.

Stikstofoxiden zijn belangrijk bij het vormen van (secundair) fijn stof en ozon. Stikstofdioxide is een oxiderend gas dat irritatie van de luchtwegen kan veroorzaken.