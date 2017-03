Wat u nog niet wist: 24 kleedkamergeheimen bij kampioenenploeg Antwerp

De kleedkamer is het heiligdom van een kampioenenploeg. Ook bij Royal Antwerp FC. In die ruimte stellen de spelers zich – letterlijk en figuurlijk – bloot aan elkaar. Hun gedrag daar en hoe hun kastje erbij ligt, zegt veel over hun karakter. Uw krant dook in zo’n kastje en luisterde naar de muren. Want die hebben er oren...