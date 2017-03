Kinderdisco verhuist naar grotere zaal

Ranst - De tweejaarlijkse kinderdisco die het oudercomité van De Springplank, de vrije lagere school in Broechem, organiseert wordt voor het eerst in de Broechemse evenementenhal Den Boomgaard georganiseerd. Dat gebeurt op zaterdag 18 maart tussen 15.30 en 20u.

De vorige edities werden in het Gildenhuis georganiseerd maar nu staat de disco-b ar dus in Den Boomgard, Antwerpsesteenweg 57. Er is vertier voor alle leeftijden met de kinderdisco, een springkasteel en grime maar voor de ouders ook een lounge en gin bar waar lokale gins worden aangeboden. Tickets kosten 2 euro in voorverkoop. Aan de deur betaalt u een euro meer. Iedereen is welkom.

