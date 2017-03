“Marc, de tribune zal je missen”

Aartselaar / Wilrijk - Toen Beerschot AC in 2013 failliet ging, gaf niemand nog een cent om de toekomst van de club. Boeken dicht en klaar. Maar dat was buiten enkele supporters gerekend. In minder dan een paar maanden slaagden ze erin om met KFCO Wilrijk een samenwerking op te zetten. Het resultaat daarvan is nu al vier seizoenen en drie titels lang te zien in een broeierig Olympisch Stadion. KFCO Beerschot Wilrijk staat op de kaart.

Een van die supporters van toen is Marc Steenackers. De man die zondagochtend in een verkeersongeluk het leven liet. Amper 43 jaar oud. De man die het van supporter in de tribune heeft geschopt tot algemeen directeur van de Kielse club. Niet omdat hij dat ambieerde, wel omdat hij niet anders kon. Om de club mee draaiende te houden. Zonder dik loon, zonder vette bonussen.

Hij moet de meest ongewone algemeen directeur geweest zijn die een profclub in België ooit heeft gehad. Want dat is wat KFCO Beerschot Wilrijk is. Een profclub, gerund door vrijwilligers.

Marc Steenackers hield niet van vipruimten. Tijdens de wedstrijden stond hij naast het veld, onder de tribunes en als het moest in de tribunes. Met zijn arendsblik zag hij waar het fout zou kunnen lopen en waar er moest ingegrepen worden. Met diezelfde blik suste hij de gemoederen. Die paar zeldzame keren dat het nodig was.

Marc Steenackers was er een “van ons” en dat betekent heel wat in het voetbal. De algemeen directeur omdat het nu even moest, heeft zijn strepen jarenlang verdiend tussen de supporters. Net zoals de rest van de mensen die deze club uit de grond hebben gestampt.

Daarom rouwt het Kiel zo hard om zijn overlijden. Omdat met hem een stukje Beerschot verdwijnt. Een stukje van de passie die iedere supporter van deze taaie club in zich heeft zitten.

De vierde titel op rij is nakende en zal aan Marc Steenackers worden opgedragen. Uiteraard.

Zijn grote droom om opnieuw in eerste klasse te spelen zal fanatieker dan ooit worden nagejaagd. Wees daar maar zeker van. In een interview met onze krant zei Marc Steenackers nog niet zo lang geleden dat hij de tribune mist. De sfeer, de kameraderie. Wel Marc, de tribune zal jou ook missen.