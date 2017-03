Sooike Van Dyck wint laptop dankzij fluoactie

Essen - De gemeente Essen organiseerde ook dit jaar weer een fluoactie in samenwerking met de politiezone Grens. Vanmorgen werd de winnaar van de hoofdprijs, een laptop, bekendgemaakt. Die werd uitgereikt aan Sooike Van Dyck uit Nieuwmoer.

Tijdens de donkere wintermaanden organiseerde de gemeente Essen in samenwerking met de politiezone Grens en de lagere en middelbare scholen een fluoactie. De actie, waar bijna alle scholen aan deelnamen, werd gestart net na de herfstvakantie en liep tot aan de krokusvakantie. Samen met de politiezone Grens werkten de scholen rond meer zichtbaarheid in het verkeer.

Leerlingen komen steeds meer in fluo naar school

In het secundair werden er maar liefst 2.181 volle spaarkaarten ingeleverd, dat zijn er 526 meer dan vorig jaar. Een teken dat meer en meer fluo wordt gedragen. Het gemeentebestuur voorzag een prijzenpot waar 244 prijzen inzaten. De hoofdprijs, een laptop, werd deze voormiddag uitgereikt aan Sooike Van Dyck van Nieuwmoer.

Met een laptop in de hand ging technisch adjunct-directeur Dirk Konings onaangekondigd de klas van het eerste jaar secundair van het Sint-Jozefinstituut binnen.

“Een onschuldige hand heeft de prijs getrokken”, zegt Dirk Konings. “Uiteraard zijn we blij dat we weer in de prijzen zijn gevallen. De school en onze leerlingen hebben heel erg hun best gedaan om deze actie te ondersteunen. De leerlingen van het zesde jaar hebben de actie mee gecoördineerd en hebben een eigen website gemaakt waarin ze melding maakten van de wekelijkse prijzen die gewonnen waren. Naast een posteractie hebben ze ook zelf een tombola georganiseerd om de actie nog meer kleur te geven.”

De school blijft investeren in veilig verkeer. “We vinden het belangrijk dat de leerlingen zichtbaar naar school komen, zeker in de donkere maanden van het jaar”, zegt Konings nog.

Bij de lagere scholen konden 180 kinderen een filmvoorstelling, mét popcorn en een drankje, bijwonen in de Oude Pastorij. Voor de kleuterklassen werden klaspakketten met knutselboeken en spelmateriaal aangekocht.