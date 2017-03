Nederland past reisadvies aan, Turken eisen gerechtelijke stappen tegen Nederlandse politie

Brussel - Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Turkije aangepast wegens de diplomatieke rel tussen beide landen. “Sinds 11 maart 2017 zijn er diplomatieke spanningen tussen Turkije en Nederland. Wees in heel Turkije alert en mijd samenscholingen en drukke plaatsen. Volg de berichtgeving van de ambassade en het consulaat-generaal”, luidt het op de website van het ministerie.

Maandagochtend gaf de Nederlandse vicepremier Lodewijk Asscher op de radio nog te kennen dat de Turkse beschuldigingen van nazisme en fascisme aan het adres van Nederland “van tafel” moeten. Als dat niet gebeurt, “dan blijven de verhoudingen stroef”. De regering zal echter geen strafmaatregelen nemen tegen de regering in Ankara als ze de woorden niet terugneemt. Belangrijk is dat de rust terugkeert, zegt Asscher.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan beschuldigde Nederland dit weekend van nazisme en fascisme. Dat gebeurde nadat de regering Turkse ministers de toegang tot het land had geweigerd om er campagne te voeren voor het referendum dat Erdogan meer macht geeft.

Zondag zei minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders het “prettig te vinden” mochten de Turken hun verontschuldigingen aanbieden, maar hij ging er vanuit dat dat niet zou gebeuren. Later eiste premier Mark Rutte wel excuses.

Gerechtelijke stappen

Intussen eist de Turkse overheid gerechtelijke stappen tegen het “disproportionele” optreden van de Nederlandse politie tegen demonstrerende Turken. In een diplomatieke nota verlangt Turkije verdere informatie over gewonde Turkse burgers, zo meldden bronnen bij het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken maandag.

In Rotterdam raakten zeven mensen, onder wie een agent, afgelopen weekend gewond toen de politie optrad tegen relschoppers na het gedwongen vertrek van de Turkse minister van Familiezaken, Fatma Betül Sayan Kaya. De politie zette onder meer honden en waterkanonnen in om de met Turkse vlaggen zwaaiende betogers bij het Turkse consulaat te verspreiden.

In de nota noemt Turkije het optreden tegen de minister een schending van de Conventie van Wenen, waarin regels over diplomatiek verkeer zijn vastgelegd. In dat verdrag is onder meer de onschendbaarheid van diplomaten geregeld.

De Nederlandse zaakgelastigde werd ontboden om het protest in ontvangst te nemen. De ambassadeur is momenteel niet in Turkije en mag van Ankara voorlopig ook niet terugkeren.