Antwerpfan toont mega-tattoo op rug, ook al was hij een seizoen te vroeg

Schilde - Niet alleen op de Bosuil en in Roeselare werd de promotie van Antwerp gevierd. Ook in de supporterscafés was het groot feest. Zo’n driehonderd fans gingen uit hun dak in café Baron Gaston in Schilde, een van hen was Dimi Meynendonckx (30) die maar al te graag de mega-tatoeage op zijn rug liet zien: een vliegende bosuil met het logo van de Great Old.

“Ik heb die tatoeage vorig seizoen laten zetten”, zegt Meynendonckx. “Mijn vrouw had een afspraak met de tatoeëerder, maar die kon niet doorgaan omdat ze toen zwanger was geraakt. Ik heb haar afspraak overgenomen, want ik wilde al langer een grote Antwerp- tatoeage nemen als we zouden promoveren. Het was toen april 2016, net voor de kampioenenmatch tegen Eupen, en ik dacht dat het ‘in de sjakos’ was. Maar die wedstrijd draaide uit op een anticlimax. Dat mijn kampioenentatoeage er een seizoen te vroeg stond, vind ik niet erg. Alles valt nu pérfect samen.”

