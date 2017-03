NBA. James Harden bezorgt Cleveland vierde nederlaag in vijf wedstrijden

Best of @HoustonRockets and @Cavs in crunch time! Big performances from James Harden and LeBron James! pic.twitter.com/sPXRSm1uOe

Kampioen Cleveland is zondag in de NBA tegen een 117-112 nederlaag bij Houston aangelopen. Voor de Cavaliers was het al de vierde nederlaag in vijf wedstrijden, bij de Rockets was James Harden opnieuw de absolute uitblinker. Hij was goed voor 38 punten, tien rebounds en elf assists.

Voor Harden was het al de zestiende keer dit seizoen dat hij een triple-double liet aantekenen. De bebaarde vedette van de Rockets nam zijn ploeg tegen Cleveland in het derde kwart bij de hand. Met elf punten zorgde Harden ervoor dat een achterstand werd omgebogen in een voorsprong, die de thuisclub in het laatste kwart met succes verdedigde.

LeBron James maakte dertig punten voor de Cavs, die ondanks hun 22e nederlaag van het seizoen nog steeds aan kop gaan in de Eastern Conference. Houston is de nummer drie van het westen, na Golden State en San Antonio.

Uitslagen van zondag:

Boston - Chicago 100-80

Brooklyn - New York 120-112

Indiana - Miami 102-98

Phoenix - Portland 101-110

Houston - Cleveland 117-112

LA Lakers - Philadelphia 116-118

Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage):

EASTERN CONFERENCE

. Atlantic Division:

1. Boston 42 25 0.627

2. Toronto 38 28 0.576

3. New York 26 41 0.388

4. Philadelphia 24 42 0.364

5. Brooklyn 12 53 0.185

. Central Division:

1. Cleveland 43 22 0.662

2. Indiana 34 32 0.515

3. Detroit 33 33 0.500

4. Milwaukee 32 33 0.492

5. Chicago 31 35 0.470

. Southeast Division:

1. Washington 41 24 0.631

2. Atlanta 37 29 0.561

3. Miami 32 35 0.478

4. Charlotte 29 37 0.439

5. Orlando 24 43 0.358

WESTERN CONFERENCE

. Northwest Division:

1. Utah 41 25 0.621

2. Oklahoma City 37 29 0.561

3. Denver 31 35 0.470

4. Portland 29 36 0.446

5. Minnesota 27 38 0.415

. Pacific Division:

1. Golden State 52 14 0.788 (x)

2. LA Clippers 40 26 0.606

3. Sacramento 25 41 0.379

4. Phoenix 22 45 0.328

5. LA Lakers 20 46 0.303

. Southwest Division:

1. San Antonio 51 14 0.785 (x)

2. Houston 46 21 0.687

3. Memphis 36 30 0.545

4. Dallas 28 37 0.431

5. New Orleans 26 40 0.394

(x) = geplaatst voor play-offs

. Programma van maandag:

Charlotte - Chicago

Toronto - Dallas

Memphis - Milwaukee

San Antonio - Atlanta

Minnesota - Washington

Utah - LA Clippers

Sacramento - Orlando

Denver - LA Lakers

