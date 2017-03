Thomas Buffel eert echtgenote na goal: “Moeite om het droog te houden”

Thomas Buffel fleurde zijn namiddag op met een doelpunt, maar uiteindelijk overheerste ook bij de aanvoerder de teleurstelling over het missen van play-off 1. “Als je ziet waar de ploeg nu staat, is dit extra jammer”, aldus Buffel.

Stuivenberg beloonde Thomas Buffel met een eerste basisplaats in 2017. De aanvoerder bedankte zijn coach voor het vertrouwen met een doelpunt. Na zijn goal gingen zijn vingers de lucht in, een eerbetoon aan zijn overleden vrouw Stephanie. “Ik stond voor het eerst opnieuw aan de aftrap. Als je dan onmiddellijk kan scoren, is dat een emotioneel moment. Ik had moeite om het droog te houden, nadat mijn ploegmaats me kwamen omhelzen.”

Het doelpunt hielp Genk mee aan een 0-4-overwinning, maar dat volstond niet voor een ticket voor play-off 1. “Het is zuur dat we naast play-off 1 grijpen, maar we hebben het natuurlijk niet tegen Westerlo laten liggen. In de slotminuten tegen KV Mechelen en Charleroi hebben we een plaats bij de eerst zes verspeeld”, besefte de 36-jarige Thomas Buffel. “Ik weet niet hoeveel wedstrijden er nog in mijn tank zitten, maar op het einde van je carrière wil je nog zo veel mogelijk topwedstrijden spelen. Het volgende doel is het behalen van de kwartfinales van de Europa League.”

Buffel is niet aan zijn proefstuk toe in play-off 2. “In het verleden heb ik al eens play-off 2 gespeeld met Genk. We hadden toen een mooie poule met Standard. Als je ziet waar de ploeg nu staat, is dit extra jammer. De nieuwkomers passen perfect in het systeem. We hadden zeker onze plaats verdiend in play-off 1.”