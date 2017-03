Wereldtitel slopestyle Seppe Smits is “geen garantie voor olympische medaille”

Seppe Smits (25) is zaterdag voor de tweede keer in zijn carrière wereldkampioen snowboarden in de slopestyle geworden. Landgenoot Sebbe De Buck (21) werd vierde. Een flinke opsteker voor de Olympische Spelen, al geeft deze prestatie geen enkele garantie voor succes in Pyeongchang.

Seppe Smits voelt zich duidelijk in zijn sas op Spaanse sneeuw. Zes jaar geleden pakte de 25-jarige snowboarder uit Westmalle in La Molina zijn eerste wereldtitel, zaterdag kroonde hij zich voor de tweede keer in zijn carrière tot de beste van de wereld in de Sierra Nevada. Twee keer in de slopestyle, een olympische snowboard discipline waarbij verschillende sprongen worden gemaakt terwijl er een parcours moet worden afgewerkt. Smits legde een technisch perfecte tweede run af en eindigde met 91.40 punten ruim voor de verrassende Zwitser Nicolas Huber (83.25 punten) en de Amerikaanse nummer één op de wereldranglijst Chris Corning (82.50 punten).

Pyeongchang

“Een deugddoende zege, want voor mij was dit de belangrijkste wedstrijd van het jaar”, lachte de kersverse wereldkampioen. “Dankzij deze wereldtitel ben ik ook zo goed als zeker gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. Ik krijg nu erg veel punten op de wereldranglijst en de top veertig van eind januari 2018 mag naar de Spelen. Dit geeft veel vertrouwen voor volgend jaar. En ook Sebbe De Buck is door zijn vierde plaats bijna zeker van een ticket voor Pyeongchang. Tof, want we leren veel van elkaar en door onze onderlinge concurrentie maken we elkaar beter.”

Een eerste en een vierde plaats op het WK doet dromen van twee olympische medailles. “Deze prestatie geeft helaas geen enkele garantie voor de Olympische Spelen”, beseft topsportcoördinator Tom Coeckelberghs. “De weg naar de Spelen is nog lang. De concurrentie zal zeker nog progressie maken en nieuwe tricks leren. Dat zal Smits ook moeten doen. Hij zal vooral moeten trainen om zijn triple (een rotatie waarbij hij drie keer over de kop gaat, nvdr.) te doen landen. Daarom is het belangrijk dat de kwalificatie voor de Spelen al binnen is. Zo kan hij in het najaar een paar wedstrijden skippen en extra oefenen tijdens grote trainingskampen.”

Smits: “Geen heimwee”

De concurrentie zal op de Spelen ook groter zijn dan op het WK. Een aantal wereldtoppers gaf forfait voor dit WK en koos voor de X Games in Noorwegen. “Maar Seppe heeft die toppers dit seizoen ook al geklopt in LA en Milaan. Bovendien bleek op de X Games eens te meer dat de grote namen kunnen vallen. Geloof me, zij zien Seppe ook als een stevige concurrent en niemand komt graag in een heat te zitten waar hij ook in zit. In het snowboarden hangt veel af van de omstandigheden: de sneeuw, de hoogte van de jumps, de variatie in het parcours.

Op het testevent in Zuid-Korea behaalde Smits vorig jaar alvast zilver. Het parcours lag hem toen wel, dat was veelbelovend.” Ook Smits zelf durft nog niet te veel conclusies te trekken met het oog op de Spelen. “Dit WK was een momentopname. Het is nu belangrijk voor mij om blessurevrij te blijven, de juiste wedstrijden uit te kiezen en nog enkele tricks bij te leren. Ik besef dat ik op de Olympische Spelen meer risico’s zal moeten nemen. Maar dankzij deze wereldtitel kijk ik met extra zelfzekerheid naar volgend seizoen.” Donderdag doen Smits en De Buck ook nog een gooi naar goud in het onderdeel Big Air. “Het is moeilijk in te schatten op welke plaats ik daar mag mikken”, oordeelt Smits. “De jump moet nog gebouwd worden en het is afwachten hoe hoog die zal zijn.” Pas half mei keer ik voor een langere periode terug naar België. In 2017 ben ik nog maar vijf dagen thuis geweest. Maar ik heb geen heimwee, ik houd van het leven dat ik leid.”