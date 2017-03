Brons voor België in landencompetitie WK alpijnse ski junioren

Het Belgische nationale skiteam heeft zondagavond brons veroverd in de landencompetitie op het WK alpijnse ski voor junioren in het Zweedse Are.

In de parallelle slalom namen zestien landenteams, telkens bestaande uit twee jongens en evenveel meisjes, het tegen mekaar op. In Are verdedigden de negentienjarigen Kim Vanreusel, Mathilde Nelles, Tom Verbeke en de één jaar jongere Sam Maes de Belgische kleuren.

In de eerste ronde haalde België, dertiende op de wereldranglijst, het met 3-1 van Slovenië, een land met een skitraditie dat momenteel op de vierde plaats staat op de wereldranking. In de kwartfinales ging Finland vervolgens met dezelfde score voor de bijl. In de halve finales hielden onze landgenoten met Oostenrijk de nummer een van de wereld op een 2-2 gelijkspel, maar Oostenrijk stootte uiteindelijk door met een betere totaaltijd. In de kleine finale werd het 2-2 tegen Duitsland, maar deze keer was de beste tijd voor België en was de bronzen medaille een feit.