“Antwerpen wordt nóg populairder bij studenten”

Antwerpen - Antwerpen is de voorbije jaren een echte studentenstad geworden. Jaar na jaar trekt onze stad extra jongeren aan. De vierde kotdag van het vernieuwde internetplatform Kotweb kon dan ook op heel wat belangstelling rekenen.

Meer dan driehonderd Antwerpse studenten trokken zaterdagochtend, in het gezelschap van hun ouders en een ervaren kotstudent, op kotentocht. Het initiatief ging uit van Kotweb, het platform dat de Antwerpse koten oplijst en van een kwaliteitslabel voorziet. Verdeeld over twaalf groepen trokken de deelnemers langs een viertal koten.

Paul Kardoulakis is één van de doorwinterde studenten die de nieuwkomers mee op sleeptouw neemt. “Zelf vond ik het belangrijk om een gemeenschappelijke keuken te hebben en een beetje buiten het centrum te verblijven”, zegt hij. “Maar die criteria zijn voor iedereen anders. Vandaag willen we vooral aantonen welke mogelijkheden er zijn. Daarom tonen we vier koten van uiteenlopende prijsklasse in verschillende buurten.”

Tweede studentenstad van het land

Schepen van Onderwijs Claude Marinower (Open Vld) woont de rondleiding bij. De schepen is trots op de ontwikkeling die Antwerpen als studentenstad heeft doorgemaakt. “Sinds enkele jaren zijn we, na Gent, de tweede studentenstad van het land”, zegt hij. “Een evolutie die zich blijft doorzetten en waar ik als onderwijsschepen enorm trots op ben.”

Als gevolg daarvan is het kotaanbod in onze stad toegenomen, maar het landschap is wel veranderd. “Waar de koten zich vroeger alleen in de studentenbuurt bevonden, zijn ze nu over de ganse stad verspreid, van het Eilandje tot Wilrijk”, zegt Marinower. “Enerzijds komt dat door de nieuwe campussen van de AP en de Karel de Grote Hogeschool, anderzijds door de beslissing van het stadsbestuur om geen nieuwe koten meer toe te laten in de klassieke studentenbuurt. Daardoor zorgen we ervoor dat kotstudenten meer in aanraking komen met de echte troeven van de stad. Het zijn ideale ambassadeurs en we hopen hen te verleiden om ook na hun studententijd in onze stad te blijven wonen.”