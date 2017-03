Bizar: man (53) springt plots uit rijdende auto

Geel - Op de Molseweg in Geel gebeurde zaterdag om 15.20u een vreemd ongeval. Een man sprong daar plots uit een rijdende auto, waar hij als passagier inzat.

De hulpdiensten kregen zaterdagnamiddag een melding van een fietser die aangereden was op de Molseweg in Geel, tussen de rotonde met de Geelse ring en een tankstation. Maar ter plaatse bleek er iets heel anders aan de hand te zijn. M.R., een 53-jarige man uit de kustgemeente Blankenberge, was om een nog onduidelijke reden uit een rijdende auto gesprongen. De auto, een bestelwagen, reed in de richting van Geel toen de inzittende plots de deur opende en sprong. Wat hem bezielde, was ook niet duidelijk voor de 54-jarige bestuurder uit Hulshout. Volgens hem ging aan het incident zeker geen discussie of ruzie vooraf.

De hulpverleners troffen de man buiten bewustzijn aan, maar hij ademde nog. Ze brachten de man naar het ziekenhuis van Geel. Volgens de politie vielen zijn verwondingen nog wel mee.

Een buurtbewoonster snelde zaterdag meteen ter hulp. “Ik was net buiten bezig en merkte dat er iets gebeurd was op de drukke weg”, legt ze uit. “Ik zag een man op het fietspad naast de weg liggen. Ik ben nog naar een naburige dokter gelopen, maar hij was niet thuis. Intussen waren er al genoeg mensen gestopt en waren de hulpdiensten onderweg.”

Volgens de vrouw weet niemand wat de passagier juist bezielde. “De bestuurder beweerde dat de man plots uit zijn auto sprong. Gelukkig is hij meteen gestopt en is achter het slachtoffer ook een andere auto gestopt. Zo werd de man niet aangereden”, zegt de buurvrouw.