Beerschot Wilrijk in diepe rouw: “Iemand als Marc valt niet te vervangen”

Wilrijk -

Van de rode euforie van zaterdagavond naar een regelrecht drama voor Beerschot Wilrijk: het contrast kon in dit voetbalweekend niet groter zijn. Enkele uren nadat Antwerp de overwinning op Roeselare én de langverwachte promotie naar eerste klasse A uitbundig had gevierd, kregen de Beerschotsupporters het droeve nieuws te horen dat algemeen directeur Marc Steenackers was verongelukt.