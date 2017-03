Wandeling, standbeeld en expo voor tekenaar George van Raemdonck

Boechout - Omdat tekenaar George van Raemdonck vijftig jaar geleden overleed, zetten de vzw International Humour in Art (I.H.A.) en de gemeente Boechout de kunstenaar in de kijker met een wandeling en een tentoonstelling. Tijdens de wandeling werd ook een nieuw beeld ter ere van Van Raemdonck ingehuldigd.

“Het belang van George van Raemdonck kan niet overschat worden”, vindt burgemeester Koen T’Sijen (PRO). “Zijn hele leven streed de Boechoutse kunstenaar tegen onrecht, geweld en onverdraagzaamheid, vaak op een humoristische manier. Zijn boodschap klinkt vandaag actueler dan ooit. Het is logisch dat we zijn herinnering levendig willen houden.”

Van Raemdonck was volgens Ronald Vanoystaeyen, voorzitter van I.H.A. de eerste Vlaming die in het Nederlands stripverhalen heeft gemaakt. "Zijn reeks 'Bulletje en Boonestaak' is legendarisch", vult Cathy Collet, kleindochter van van Raemdonck aan. "De originele tekeningen hangen in het stripmuseum in Brussel."