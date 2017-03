Beatrice (18) verloor beide benen bij aanslag Zaventem: “Ik bepaal mijn toekomst, niet die terroristen”

Over drie jaar wil ze als paralympisch ruiter naar de Olympische Spelen in Tokio. Voordien wil ze een wereldreis maken. En gaan studeren in Californië. Tussendoor ook opnieuw surfen. Beatrice de Lavalette (18) verloor een jaar geleden beide benen tijdens de aanslag in Zaventem en doet nu voor het eerst haar verhaal. “Om te tonen dat die ontploffing mij nóg koppiger en sterker heeft gemaakt.”