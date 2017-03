ANALYSE. Dit Antwerp is een blijver in eerste klasse

“Brugge, Brugge, Antwerp komt eraan!” Dat riepen de Antwerp-fans in Roeselare enkele minuten voor affluiten. De fans viseren vooral Club Brugge wegens de historische rivaliteit. Maar de leuze is symbolischer dan de fans zaterdag zelf beseften. Want met de wetenschap dat Paul Gheysens - de baas van projectontwikkelaar Ghelamco, dat al een stadion zette in Gent en ook in Brussel wil bouwen - de mysterieuze geldschieter is achter Antwerp, passen grote clubs als Anderlecht, Club Brugge, Standard en Gent maar best op voor deze ploeg.